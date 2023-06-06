Бобровский был заменён после четырёх пропущенных шайб в матче с "Вегасом"
В эти минуты проходит матч финальной серии Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами "Флорида" и "Вегас", где на 28-й минуте встречи при счете 0:4 вратарь "Пантерз" Сергей Бобровский был заменён на Алекса Лайона.
Бобровский отразил 9 бросков из 13, однако после четвёртого гола "Вегаса" он покинул площадку и уступил место в воротах американцу Алексу Лайону. На данный момент счёт в матче 4:0 в пользу "Вегаса".
Ранее Лайф рассказывал, что хоккейный клуб "Вегас Голден Найтс" стартовал с победы над "Флоридой Пантерз" в финальной серии плей-офф НХЛ. Встреча проходила в Лас-Вегасе и завершилась со счётом 5:2.
ТАСС / AP Photo / Abbie Parr