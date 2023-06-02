НХЛ снова запретила привозить Кубок Стэнли в Россию

Кубок Стэнли — приз, ежегодно вручаемый победителю плей-офф Национальной хоккейной лиги, — в этом году снова не привезут в Россию. Об этом в пятницу сообщил журналистам заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.

За последние пять лет Кубок Стэнли в Россию привозили Евгений Малкин и Сергей Гончар ("Питтсбург Пингвинз"), Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов ("Вашингтон Кэпиталз"), Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв ("Сент-Луис Блюз"), Андрей Василевский, Никита Кучеров, Михаил Сергачёв и Александр Волков ("Тампа-Бэй Лайтнинг"). А в 2022 году НХЛ заранее предупредила российских и белорусских хоккеистов, что они даже в случае победы своей команды не смогут привезти Кубок Стэнли в свои страны. Кстати, после этого трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов посоветовал российским хоккеистам выкрасть его и привезти в Россию.