Определился второй финалист Кубка Стэнли

Хоккейный клуб "Вегас Голден Найтс" стал вторым финалистом Кубка Стэнли. В шестом матче финальной серии Западной конференции они обыграли соперников из "Даллас Старз" со счётом 6:0.

"Вегас" выиграл серию со счётом 4:2. В финале их уже ждёт "Флорида", выбившая в финале Восточной конференции "Каролину". Не в последнюю очередь благодаря вратарю Сергею Бобровскому.