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30 мая, 02:44

Определился второй финалист Кубка Стэнли

"Вегас" разгромил "Даллас" и пробился в финал плей-офф НХЛ

Хоккейный клуб "Вегас Голден Найтс" стал вторым финалистом Кубка Стэнли. В шестом матче финальной серии Западной конференции они обыграли соперников из "Даллас Старз" со счётом 6:0.

Шайбы забросили Уильям Каррье, Вильям Карлссон, оформивший дубль, Кигэн Колесар, Жонатан Маршессо и Майкл Амадио. Российский нападающий "Голден Найтс" Иван Барбашёв отметился голевой передачей.

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"Вегас" выиграл серию со счётом 4:2. В финале их уже ждёт "Флорида", выбившая в финале Восточной конференции "Каролину". Не в последнюю очередь благодаря вратарю Сергею Бобровскому.

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Twitter / Vegas Golden Knights

Артур Лапсаков
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