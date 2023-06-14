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14 июня, 09:19

IIHF не включила завоевавшего Кубок Стэнли Барбашёва в поздравление "Вегасу"

Международная федерация хоккея (IIHF) не включила российского форварда клуба Национальной хоккейной лиги Ивана Барбашёва в поздравительный коллаж, адресованный "Вегас Голден Найтс", завоевавшему Кубок Стэнли.

В пятом матче финала Кубка Стэнли 2023 года "Вегас" одолел "Флориду Пантерз" и впервые стал чемпионом НХЛ. В своих соцсетях IIHF разместила коллаж с несколькими игроками "Вегаса" в форме их национальных команд, отметив профили федераций хоккея США, Канады и Швеции.

НХЛ снова запретила привозить Кубок Стэнли в Россию

НХЛ снова запретила привозить Кубок Стэнли в Россию

Напомним, "Вегас Голден Найтс" обыграл "Флориду Пантерз" в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ и впервые завоевал Кубок Стэнли. Игра прошла на стадионе "Ти-Мобайл арена" в Парадайсе и завершилась со счётом 9:3. Иван Барбашёв стал 15-м россиянином, завоевавшим Кубок Стэнли более одного раза. В первый раз Барбашёв завоевал его в сезоне 2018/2019, когда играл в "Сент-Луис Блюз".

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ТАСС / AP / Derik Hamilton

Ирина Фальке
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