IIHF не включила завоевавшего Кубок Стэнли Барбашёва в поздравление "Вегасу"

В пятом матче финала Кубка Стэнли 2023 года "Вегас" одолел "Флориду Пантерз" и впервые стал чемпионом НХЛ. В своих соцсетях IIHF разместила коллаж с несколькими игроками "Вегаса" в форме их национальных команд, отметив профили федераций хоккея США, Канады и Швеции.

Напомним, "Вегас Голден Найтс" обыграл "Флориду Пантерз" в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ и впервые завоевал Кубок Стэнли. Игра прошла на стадионе "Ти-Мобайл арена" в Парадайсе и завершилась со счётом 9:3. Иван Барбашёв стал 15-м россиянином, завоевавшим Кубок Стэнли более одного раза. В первый раз Барбашёв завоевал его в сезоне 2018/2019, когда играл в "Сент-Луис Блюз".