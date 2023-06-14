Барбашев стал 15-м россиянином, завоевавшим Кубок Стэнли более одного раза

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги "Вегас Голден Найтс" Иван Барбашев во второй раз за свою карьеру завоевал Кубок Стэнли. Среди наших соотечественников он 15-й, кому удалось сделать это более одного раза.

В первый раз Барбашев завоевал его в сезоне-2018/19, когда играл в "Сент-Луис Блюз". Помимо него среди россиян свои имена на Кубке Стэнли дважды оставляли Сергей Зубов, Сергей Немчинов, Вячеслав Фетисов, Вячеслав Козлов, Павел Дацюк, Олег Твердовский, Вячеслав Войнов, Андрей Василевский, Михаил Сергачёв и Никита Кучеров.