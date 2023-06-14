Барбашев стал 15-м россиянином, завоевавшим Кубок Стэнли более одного раза
Российский форвард Барбашев во второй раз завоевал Кубок Стэнли
Иван Барбашев. Обложка © John Locher / AP / TASS
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги "Вегас Голден Найтс" Иван Барбашев во второй раз за свою карьеру завоевал Кубок Стэнли. Среди наших соотечественников он 15-й, кому удалось сделать это более одного раза.
В первый раз Барбашев завоевал его в сезоне-2018/19, когда играл в "Сент-Луис Блюз". Помимо него среди россиян свои имена на Кубке Стэнли дважды оставляли Сергей Зубов, Сергей Немчинов, Вячеслав Фетисов, Вячеслав Козлов, Павел Дацюк, Олег Твердовский, Вячеслав Войнов, Андрей Василевский, Михаил Сергачёв и Никита Кучеров.
Напомним, "Вегас Голден Найтс" обыграл "Флорида Пантерз" в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ и впервые завоевал Кубок Стэнли. Игра прошла на стадионе "Ти-Мобайл-арена" в Парадайсе и завершилась со счётом 9:3. У "Вегаса" отличились Марк Стоун, Николас Хейг, Алек Мартинес, Райлли Смит, Майкл Амадио, Иван Барбашёв и Николас Руа. У проигравших — Аарон Экблад, Сэм Рейнхарт и Сэм Беннетт.