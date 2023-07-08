Дембельнувшийся вратарь-уклонист Федотов подписал контракт с ЦСКА

Вернувшийся из армии вратарь Иван Федотов подписал контракт с ЦСКА, сообщили в пресс-службе хоккейного клуба. Он будет играть в команде до конца сезона 2024/2025.

Впервые 26-летний спортсмен перешёл в ЦСКА в 2021 году после обмена с "Трактором". В составе клуба он стал обладателем Кубка Гагарина и лучшим вратарём в КХЛ сезона 2021/2022.