Дембельнувшийся вратарь-уклонист Федотов подписал контракт с ЦСКА
ЦСКА объявил о подписании контракта с вратарём Иваном Федотовым
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Вернувшийся из армии вратарь Иван Федотов подписал контракт с ЦСКА, сообщили в пресс-службе хоккейного клуба. Он будет играть в команде до конца сезона 2024/2025.
Впервые 26-летний спортсмен перешёл в ЦСКА в 2021 году после обмена с "Трактором". В составе клуба он стал обладателем Кубка Гагарина и лучшим вратарём в КХЛ сезона 2021/2022.
Напомним, в 2022-м Ивана Федотова задержали в Санкт-Петербурге по обвинению в уклонении от военной службы. Следующий год он провёл на Северном флоте, отдавая долг Родине. Недавно спортсмен вернулся из армии и выложил первые кадры с отдыха в ОАЭ.