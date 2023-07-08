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8 июля, 14:14

Дембельнувшийся вратарь-уклонист Федотов подписал контракт с ЦСКА

ЦСКА объявил о подписании контракта с вратарём Иваном Федотовым

<p>Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Вернувшийся из армии вратарь Иван Федотов подписал контракт с ЦСКА, сообщили в пресс-службе хоккейного клуба. Он будет играть в команде до конца сезона 2024/2025.

Впервые 26-летний спортсмен перешёл в ЦСКА в 2021 году после обмена с "Трактором". В составе клуба он стал обладателем Кубка Гагарина и лучшим вратарём в КХЛ сезона 2021/2022.

"Пришло время попробовать": Вратарь ЦСКА Федотов подпишет контракт с клубом НХЛ "Филадельфия"

"Пришло время попробовать": Вратарь ЦСКА Федотов подпишет контракт с клубом НХЛ "Филадельфия"

Напомним, в 2022-м Ивана Федотова задержали в Санкт-Петербурге по обвинению в уклонении от военной службы. Следующий год он провёл на Северном флоте, отдавая долг Родине. Недавно спортсмен вернулся из армии и выложил первые кадры с отдыха в ОАЭ.

Матвей Константинов
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