Хоккейный вратарь Иван Федотов завершил срочную службу и уехал в отпуск в ОАЭ

Российский хоккейный вратарь серебряный призёр Олимпиады-2022 Иван Федотов завершил срочную службу и появился на публике — спортсмен опубликовал в Instagram* фото и видео из Дубая.

Ранее СМИ сообщали, что 26-летний голкипер вернётся в ЦСКА. По данным журналистов, Федотов уже подписал с армейцами двухлетний контракт. При этом спортсмен имеет действующее соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия Флайерз" .

Напомним, год назад Федотова задержали в Санкт-Петербурге и обвинили в уклонении от воинской службы. В результате спортсмен отправился служить в Северодвинск на Северный флот. До этого он выступал за московский ЦСКА, став обладателем Кубка Гагарина. В составе сборной России вратарь выиграл серебряную медаль на Олимпиаде-2022 в Пекине.