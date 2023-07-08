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8 июля, 20:23
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Меморандум о взаимопонимании между НХЛ и КХЛ больше не действует

Замкомиссара НХЛ Дейли: Меморандум о взаимопонимании с КХЛ больше не действует

Меморандум о взаимопонимании между Национальной хоккейной лигой (НХЛ) и Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) больше не действует. Информацию подтвердил заместитель комиссара НХЛ Билл Дейли.

"Да, это так", — заявил Дейли, отвечая на соответствующий вопрос. Его слова приводит ТАСС.

Меморандум между лигами действовал с 2010 года. На его основании две лиги уважали контракты хоккеистов с клубами, что исключало переход игроков с действующими соглашениями из одной лиги в другую.

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Напомним, 8 июля московский ЦСКА объявил о подписании двухлетнего контракта с вратарём Иваном Федотовым, ранее завершившим прохождение службы в армии. При этом хоккеист имеет действующий контракт с клубом НХЛ "Филадельфия Флайерз", что подтвердили в пресс-службе команды, а также в самой лиге.

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Unsplash

Артур Лапсаков
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