Меморандум о взаимопонимании между НХЛ и КХЛ больше не действует

Меморандум о взаимопонимании между Национальной хоккейной лигой (НХЛ) и Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) больше не действует. Информацию подтвердил заместитель комиссара НХЛ Билл Дейли.

"Да, это так", — заявил Дейли, отвечая на соответствующий вопрос. Его слова приводит ТАСС.

Меморандум между лигами действовал с 2010 года. На его основании две лиги уважали контракты хоккеистов с клубами, что исключало переход игроков с действующими соглашениями из одной лиги в другую.