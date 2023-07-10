В ФХР прокомментировали спорный контракт Федотова с ЦСКА

Ситуация с контрактом отслужившего армии хоккеиста Ивана Федотова и ЦСКА неоднозначна и требует детального анализа, заявили в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР).

"Федерация хоккея России оценивает ситуацию как неоднозначную, требующую детального анализа и законного разрешения, считает необходимым получить из НХЛ официальную информацию о контрактном статусе Федотова — и только после консультаций с ИИХФ (Международной федерацией хоккея на льду. — Прим. Лайфа) принимать решение о возможности участия хоккеиста в чемпионате КХЛ", — говорится в сообщении ФХР.