Регион

Уведомления отключены

10 июля, 12:51

В ФХР прокомментировали спорный контракт Федотова с ЦСКА

ФХР: Ситуация с контрактом Федотова и ЦСКА требует детального анализа

Ситуация с контрактом отслужившего армии хоккеиста Ивана Федотова и ЦСКА неоднозначна и требует детального анализа, заявили в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР).

8 июля ЦСКА объявил о подписании с вратарём двухлетнего соглашения. Перед этим в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия Флайерз" утверждали, что имеют с хоккеистом действующий контракт. Эту информацию также подтверждали в руководстве лиги. При этом в московском клубе назвали договор с Федотовым юридически обоснованным. По словам президента клуба Игоря Есмантовича, НХЛ не предоставила контракт Федотова с "Флайерз".

"Федерация хоккея России оценивает ситуацию как неоднозначную, требующую детального анализа и законного разрешения, считает необходимым получить из НХЛ официальную информацию о контрактном статусе Федотова — и только после консультаций с ИИХФ (Международной федерацией хоккея на льду. — Прим. Лайфа) принимать решение о возможности участия хоккеиста в чемпионате КХЛ", говорится в сообщении ФХР.

Там напомнили, что федерация является членом ИИХФ и "будет настаивать на строгом соблюдении" КХЛ правил международных переходов. Подчёркивается, что их нарушение может негативно сказаться на отечественном хоккее.

Меморандум о взаимопонимании между НХЛ и КХЛ больше не действует

Меморандум о взаимопонимании между НХЛ и КХЛ больше не действует

Как сообщал Лайф, в 2022 году Ивана Федотова задержали в Санкт-Петербурге, обвинив в уклонении от срочной службы. Следующий год спортсмен провёл на Северном флоте, отдавая долг Родине. Недавно он вернулся из армии и подписал двухлетний контракт с ЦСКА.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Савостьянов

Матвей Константинов
  • Новости
  • Хоккей
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров