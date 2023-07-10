В ФХР прокомментировали спорный контракт Федотова с ЦСКА
ФХР: Ситуация с контрактом Федотова и ЦСКА требует детального анализа
Ситуация с контрактом отслужившего армии хоккеиста Ивана Федотова и ЦСКА неоднозначна и требует детального анализа, заявили в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР).
8 июля ЦСКА объявил о подписании с вратарём двухлетнего соглашения. Перед этим в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия Флайерз" утверждали, что имеют с хоккеистом действующий контракт. Эту информацию также подтверждали в руководстве лиги. При этом в московском клубе назвали договор с Федотовым юридически обоснованным. По словам президента клуба Игоря Есмантовича, НХЛ не предоставила контракт Федотова с "Флайерз".
"Федерация хоккея России оценивает ситуацию как неоднозначную, требующую детального анализа и законного разрешения, считает необходимым получить из НХЛ официальную информацию о контрактном статусе Федотова — и только после консультаций с ИИХФ (Международной федерацией хоккея на льду. — Прим. Лайфа) принимать решение о возможности участия хоккеиста в чемпионате КХЛ", — говорится в сообщении ФХР.
Там напомнили, что федерация является членом ИИХФ и "будет настаивать на строгом соблюдении" КХЛ правил международных переходов. Подчёркивается, что их нарушение может негативно сказаться на отечественном хоккее.
Как сообщал Лайф, в 2022 году Ивана Федотова задержали в Санкт-Петербурге, обвинив в уклонении от срочной службы. Следующий год спортсмен провёл на Северном флоте, отдавая долг Родине. Недавно он вернулся из армии и подписал двухлетний контракт с ЦСКА.
ТАСС / Сергей Савостьянов