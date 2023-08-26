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26 августа, 15:12

Мужчина открыл стрельбу во дворе дома в Подольске, один человек пострадал

В Подольске Московской области задержали мужчину, расстрелявшего своего оппонента из травматического пистолета. Сообщение о ЧП во дворе дома по улице Тепличной поступило в дежурную часть 4-го отдела городской полиции накануне.

"По предварительной информации, между двумя мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого один из них произвёл выстрелы из травматического пистолета в своего оппонента. Пострадавший с телесными повреждениями госпитализирован", рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

Стрелка оперативно нашли, им оказался местный житель 1985 года рождения. Оружие изъяли. Расследование продолжается.

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А в Якутске два брата поссорились с отцом и расстреляли его. Было сделано как минимум 11 выстрелов, в том числе в голову. Братьев заключили под стражу.

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Shutterstock

Матвей Константинов
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