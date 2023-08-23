В Якутии два брата в упор расстреляли 56-летнего отца из-за ссоры
СКР: В Якутии два брата застрелили 56-летнего отца из-за ссоры
В городе Якутске два брата в возрасте 25 и 28 лет убили 56-летнего отца в ходе ссоры, выстрелив в него не менее 11 раз, целились в том числе в голову. Об этом заявили в СУ СК РФ по Якутии.
Дом, где жил мужчина, которого застрелили сыновья в Якутии. Фото © СУ СК РФ по Якутии
"Вечером 18 августа 2023 года двое братьев на территории частного домовладения, расположенного в микрорайоне Марха, на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе ссоры, совместно произвели не менее 11 выстрелов в голову и тело своего 56-летнего отца. От полученных ранений мужчина скончался на месте", — отметили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело. Братьев заключили под стражу, им предъявили обвинение.
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