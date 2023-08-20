Подростки до смерти забили пермяка за отказ дать сигарету

В Перми 17-летние подростки до смерти избили мужчину на остановке общественного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

По данным следствия, вчера мальчики 2006 года рождения поругались с 37-летним мужчиной на остановке в Орджоникидзевском районе города и решили доказать свою правоту кулаками: нанесли ему множественные удары руками и ногами. Пострадавший находился в тяжёлом состоянии, врачи скорой помощи оказали ему медицинскую помощь, однако до больницы он доехать не успел — от полученных травм скончался ещё в дороге.

Как пишут местные жители, подростки подошли к двум мужчинам и дерзко попросили сигарету. Получив отказ, они сильно разозлились и испинали одного так, что у него были обнаружены разрыв селезёнки, перелом рёбер, куча гематом и черепно-мозговая травма. При этом, пока родственники погибшего сидели в Следственном комитете, задержанные подростки напротив них смеялись и улыбались.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего"). Теперь малолетним преступниками грозит серьёзное наказание.