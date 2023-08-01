Постригли, изрешетили пулями: Экзекуцию группы вооружённых подростков над голой девушкой в Волгограде сняли на видео

В Волгограде трое подростков жестоко избили 19-летнюю девушку прямо на улице, после чего забрали у неё 9 тысяч рублей и телефон. Видео появилось в Сети.

Подростки напали на девушку в Волгограде. Видео © t.me / Любимый ВПШ

На кадрах нападающие окружают свою голую жертву, заставляют встать на колени и начинают стрелять по ней из пневматического оружия и бить. Один из нападавших предлагает остричь ей волосы. Девушка истошно кричит, пытается вырваться, а очевидцы снимают происходящее на камеру, лишь через некоторое время угрожая вызвать полицию.

"19 июля 2023 года в вечернее время подозреваемые, взяв с собой пневматический пистолет и бейсбольную биту, напали на проходящую по улице 19-летнюю девушку", — подтвердили в СК.

По данным следствия, было совершено не менее десяти выстрелов по девушке. После у неё украли 9 тысяч рублей и телефон. Потерпевшая с пулевыми ранениями и черепно-мозговой травмой доставлена в больницу.

Полиция задержала преступников, двоим по 16 лет, ранее они имели проблемы с законом, ещё одному — 18. Все трое вину признали. Также установлено, что за пару часов до нападения они успели ограбить 36-летнего жителя Волгограда. Возбуждено уголовное дело о разбое.