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1 августа, 09:58

В Подмосковье жестоко избили чемпиона Европы по баскетболу Шабалкина

<p>Чемпион Европы по баскетболу 2007 года Никита Шабалкин. Фото © ТАСС / Артём Коротаев</p>

Чемпион Европы по баскетболу 2007 года Никита Шабалкин. Фото © ТАСС / Артём Коротаев

В Московской области жестоко избили чемпиона Европы по баскетболу 2007 года, заслуженного мастера спорта Никиту Шабалкина. Спортсмена госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, неизвестные напали на 36-летнего баскетболиста в микрорайоне Золотые Купола в деревне Голиково. Сейчас их ищет полиция.

В Москве таксист сбил известного баскетболиста Никиту Шабалкина

В Москве таксист сбил известного баскетболиста Никиту Шабалкина

Очень похожий случай произошёл в мае этого года. Тогда баскетболист ЦСКА Алексей Швед получил черепно-мозговую травму, после того как на него напали у ресторана в Москве. Сам момент нападения на спортсмена попал на камеры. Позже все подозреваемые в нападении были арестованы.

Юрий Лысенко
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