В Подмосковье жестоко избили чемпиона Европы по баскетболу Шабалкина
Чемпион Европы по баскетболу 2007 года Никита Шабалкин. Фото © ТАСС / Артём Коротаев
В Московской области жестоко избили чемпиона Европы по баскетболу 2007 года, заслуженного мастера спорта Никиту Шабалкина. Спортсмена госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, неизвестные напали на 36-летнего баскетболиста в микрорайоне Золотые Купола в деревне Голиково. Сейчас их ищет полиция.
Очень похожий случай произошёл в мае этого года. Тогда баскетболист ЦСКА Алексей Швед получил черепно-мозговую травму, после того как на него напали у ресторана в Москве. Сам момент нападения на спортсмена попал на камеры. Позже все подозреваемые в нападении были арестованы.