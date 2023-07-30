В Кузбассе медики скорой помощи избили пациента, но не заметили, что их записала камера

Врачи скорой помощи в Кемеровской области избили мужчину, к которому приехали на вызов. Видео происшествия опубликовали в сообществе "Инцидент Кузбасс" в соцсети "ВКонтакте".

Медики избили пациента. Видео © VK / Инцидент Кузбасс

На кадрах видно, что бригада приехала на вызов лежащего на земле мужчины. Однако вместо первой помощи врачи стали пинать и бить его, а потом вылили на его голову воду. Пользователи в комментариях сильно возмутились поведением медиков. Они разделились на два лагеря: кто-то выступил против такого отношения к пациентам, а другие заявили, что уставшие врачи после большой смены справедливо обошлись с мужчиной. Прокомментировал ситуацию и Минздрав Кузбасса.

"Бригада медицинских работников на данном видео работает в частной скорой помощи ООО "Скорая помощь", которая не является подведомственной Министерству здравоохранения Кузбасса. В любом случае мы приносим извинения за коллег. Произошедшее категорически недопустимо", — говорится в сообщении.