В Кузбассе медики скорой помощи избили пациента, но не заметили, что их записала камера
В Кемерове прибывшая на вызов бригада скорой помощи избила пациента
Врачи скорой помощи в Кемеровской области избили мужчину, к которому приехали на вызов. Видео происшествия опубликовали в сообществе "Инцидент Кузбасс" в соцсети "ВКонтакте".
Медики избили пациента. Видео © VK / Инцидент Кузбасс
На кадрах видно, что бригада приехала на вызов лежащего на земле мужчины. Однако вместо первой помощи врачи стали пинать и бить его, а потом вылили на его голову воду. Пользователи в комментариях сильно возмутились поведением медиков. Они разделились на два лагеря: кто-то выступил против такого отношения к пациентам, а другие заявили, что уставшие врачи после большой смены справедливо обошлись с мужчиной. Прокомментировал ситуацию и Минздрав Кузбасса.
"Бригада медицинских работников на данном видео работает в частной скорой помощи ООО "Скорая помощь", которая не является подведомственной Министерству здравоохранения Кузбасса. В любом случае мы приносим извинения за коллег. Произошедшее категорически недопустимо", — говорится в сообщении.
В министерстве также добавили, что ведомство вместе с компанией разбирается в ситуации. Сотрудники отстранены от работы, а по факту произошедшего будут организованы проверка и приняты дисциплинарные меры.
Ранее сообщалось, что жители ЖК в подмосковном Мисайлове толпой избили заподозренного в педофилии 23-летнего парня. Полиция задержала двух напавших, а избитого отправила в больницу. Причём скорую для госпитализации разъярённая толпа не пускала к мужчине. Из больницы он сбежал ещё до осмотра врачами. Теперь предполагаемого педофила ищут.
VK / Инцидент Кузбасс