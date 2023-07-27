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27 июля, 17:02
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В Крыму пьяный лейтенант впал в кому и умер, получив битой по голове при попытке зарезать бывшую

В Симферополе полицейский погиб от руки соперника при попытке зарезать бывшую

<p>Погибший в Симферополе полицейский. Скриншот видео © <a href="https://t.me/shot_shot/54742" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Погибший в Симферополе полицейский. Скриншот видео © SHOT

Напившийся сотрудник полиции в Симферополе собирался зарезать экс-супругу, но её нынешний ухажёр несколькими ударами бейсбольной биты по голове отправил его в кому. Полицейский умер спустя несколько дней. О ситуации рассказал SHOT.

37-летний лейтенант Александр Шенгальц во время отпуска выпил слишком много алкоголя и с ножами в руках попытался ворваться в дом к бывшей супруге, где она находилась с детьми. Несмотря на собравшуюся толпу людей, он добрался до входной двери, там его начали поливать из газового баллончика, а после нанесли несколько сильных ударов битой по голове. Шенгальц впал в кому и умер через пять дней.

Лайф публикует видео задержания избившего полицейских фаната "Руки вверх!"

Лайф публикует видео задержания избившего полицейских фаната "Руки вверх!"

26 июля суд отправил под домашний арест фаната группы "Руки вверх", который избил полицейских на концерте в "Лужниках". В ходе заседания 47-летний Рустам Валиев признал вину, но пытался оправдаться. Он обвинил полицейских в неуважительном отношении: якобы те общались с его женой, поэтому он и вышел из себя.

Юрий Лысенко
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