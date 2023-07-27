В Крыму пьяный лейтенант впал в кому и умер, получив битой по голове при попытке зарезать бывшую

Напившийся сотрудник полиции в Симферополе собирался зарезать экс-супругу, но её нынешний ухажёр несколькими ударами бейсбольной биты по голове отправил его в кому. Полицейский умер спустя несколько дней. О ситуации рассказал SHOT.

37-летний лейтенант Александр Шенгальц во время отпуска выпил слишком много алкоголя и с ножами в руках попытался ворваться в дом к бывшей супруге, где она находилась с детьми. Несмотря на собравшуюся толпу людей, он добрался до входной двери, там его начали поливать из газового баллончика, а после нанесли несколько сильных ударов битой по голове. Шенгальц впал в кому и умер через пять дней.