Фаната группы "Руки вверх!", избившего полицейских, отправили под домашний арест

Фаната группы "Руки вверх", который избил полицейских на концерте в "Лужниках", отправили под домашний арест. Такое решение сегодня вынес Хамовнический суд Москвы.

В ходе заседания 47-летний Рустам Валиев признал вину, но пытался оправдаться. Он обвинил полицейских в неуважительном отношении: якобы те общались с его женой, поэтому он и вышел из себя. В итоге суд постановил, что Валиев будет находиться под домашним арестом минимум до 21 сентября.