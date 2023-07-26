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26 июля, 13:51

Фаната группы "Руки вверх!", избившего полицейских, отправили под домашний арест

<p>Фаната группы "Руки вверх!", избившего полицейских в "Лужниках", отправили под домашний арест. Фото © LIFE</p>

Фаната группы "Руки вверх!", избившего полицейских в "Лужниках", отправили под домашний арест. Фото © LIFE

Фаната группы "Руки вверх", который избил полицейских на концерте в "Лужниках", отправили под домашний арест. Такое решение сегодня вынес Хамовнический суд Москвы.

В ходе заседания 47-летний Рустам Валиев признал вину, но пытался оправдаться. Он обвинил полицейских в неуважительном отношении: якобы те общались с его женой, поэтому он и вышел из себя. В итоге суд постановил, что Валиев будет находиться под домашним арестом минимум до 21 сентября.

Лайф публикует видео задержания избившего полицейских фаната "Руки вверх!"

Лайф публикует видео задержания избившего полицейских фаната "Руки вверх!"

Лайф напоминает, что инцидент произошёл 22 июля на стадионе "Лужники". Фанат пытался пьяным пройти на концерт, однако его не пустила охрана. Усмирить поклонника певца Сергея Жукова пришли двое полицейских. Одного сержанта злоумышленник ударил по лицу, а второго пнул по ногам. Дебошира доставили в отдел.

Александра Вишнякова
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