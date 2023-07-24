Пьяный мужчина избил двоих полицейских на концерте группы "Руки вверх" в Москве

Фанат "Руки вверх" избил двоих полицейских на концерте группы в Москве. Всё произошло в субботу, 22 июля, на стадионе "Лужники". У одного из сержантов — подозрение на черепно-мозговую травму, сообщает телеграм-канал SHOT.

По его информации, полицейские дежурили у входа на арену. Там они заметили пьяного мужчину, который пытался пройти на шоу. Тот вызывающе себя вёл, поэтому охрана его не пускала. Но поклонник Сергея Жукова решительно хотел попасть на выступление и начал крыть матом уже и полицейских, которые пришли усмирить зрителя.

Сначала мужчина ударил по лицу 24-летнего сержанта. Сотрудники в ответ надели на него наручники. Но и это не сработало. Пока его досматривали, поклонник "Руки вверх" пнул второго полицейского. После этого мужчину повезли в отделение. Там была установлена личность буйного зрителя. Им оказался 47-летний москвич.

Первому полицейскому в больнице диагностировали перелом носа и подозрение на закрытую черепно-мозговую травму. У второго стража порядка — подозрение на перелом стопы. Экспертиза установила, что на концерт мужчина пришёл в состоянии опьянения 0,94 мг/л (эквивалентно примерно пяти стопкам водки или трём бутылкам пива). Пока на фаната составили протокол по статье "Мелкое хулиганство", но в перспективе ему грозит уголовное дело за нападение на представителей власти (максимальный срок — до десяти лет колонии).