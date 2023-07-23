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23 июля, 11:26

Раскрыта причина кровавого избиения шахматной доской в петербургском клубе

Избитый шахматной доской в клубе в Петербурге перед нападением просил повышения

Причиной конфликта, который перерос в избиение мужчины, в шахматном клубе "Петровская ладья" в Санкт-Петербурге стало то, что потерпевший просил у начальника повышения. Об этом сообщает телеграм-канал Mash на Мойке.

Последствия драки в шахматном клубе в Петербурге. Видео © t.me / SHOT

По его данным, двое мужчин вместе пили. В какой-то момент подчинённый набрался смелости и решил попросить у начальника повышения. Однако получил отказ, после чего толкнул директора. Главе "Петровской ладьи" это не понравилось: он взял шахматную доску и начал бить ею оппонента.

Шахматная доска, которой избили человека в Петербурге. Фото © t.me / SHOT

Шахматная доска, которой избили человека в Петербурге. Фото © t.me / SHOT

В итоге 63-летний пострадавший госпитализирован с разбитым носом, переломом скулы, травмами головы, груди и рук, множественными гематомами. Также у него оторвана часть уха. 36-летний нападавший задержан, против него возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

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Напомним, ранее сообщалось, что в ходе драки пострадали ещё два человека. Инцидент произошёл в ночь на 20 июля, когда отмечался Международный день шахмат.

Обложка ©

t.me / SHOT

Иван Косицын
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