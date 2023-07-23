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22 июля, 22:13

В Петербурге шахматист избил доской судью, охранника и администратора клуба

SHOT: В Санкт-Петербурге шахматист на турнире избил доской трёх человек

<p>Шахматная доска, которой избили троих человек. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/54521" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Шахматная доска, которой избили троих человек. Обложка © t.me / SHOT

В Санкт-Петербурге шахматное сражение в клубе "Петровская ладья" неожиданно превратилось в реальное побоище. Об этом сообщает SHOT.

Неадекватный участник турнира избил трёх человек шахматной доской. Пострадали главный судья, охранник и администратор клуба. У них рассечения и подозрение на сотрясение, а у сотрудника охраны, оказавшего наибольшее сопротивление, оторвано ухо. Для всех троих мероприятие закончилось больницей, состояние судьи и охранника оценивается как тяжёлое.

В Санкт-Петербурге шахматист на турнире избил доской трёх человек. Видео © t.me / SHOT

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Темпераментный шахматист задержан. Правоохранители выясняют его мотивы и обстоятельства инцидента.

А ранее в Москве двух братьев осудили за избиение мастера спорта по борьбе. Причём обидчики получили сотрясение мозга, многочисленные ушибы и ссадины, а потерпевший пройти экспертизу отказался.

Лариса Сафронова
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