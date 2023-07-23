В Петербурге шахматист избил доской судью, охранника и администратора клуба

В Санкт-Петербурге шахматное сражение в клубе "Петровская ладья" неожиданно превратилось в реальное побоище. Об этом сообщает SHOT.

Неадекватный участник турнира избил трёх человек шахматной доской. Пострадали главный судья, охранник и администратор клуба. У них рассечения и подозрение на сотрясение, а у сотрудника охраны, оказавшего наибольшее сопротивление, оторвано ухо. Для всех троих мероприятие закончилось больницей, состояние судьи и охранника оценивается как тяжёлое.

В Санкт-Петербурге шахматист на турнире избил доской трёх человек. Видео © t.me / SHOT

Темпераментный шахматист задержан. Правоохранители выясняют его мотивы и обстоятельства инцидента.