В Петербурге шахматист избил доской судью, охранника и администратора клуба
SHOT: В Санкт-Петербурге шахматист на турнире избил доской трёх человек
Шахматная доска, которой избили троих человек. Обложка © t.me / SHOT
В Санкт-Петербурге шахматное сражение в клубе "Петровская ладья" неожиданно превратилось в реальное побоище. Об этом сообщает SHOT.
Неадекватный участник турнира избил трёх человек шахматной доской. Пострадали главный судья, охранник и администратор клуба. У них рассечения и подозрение на сотрясение, а у сотрудника охраны, оказавшего наибольшее сопротивление, оторвано ухо. Для всех троих мероприятие закончилось больницей, состояние судьи и охранника оценивается как тяжёлое.
В Санкт-Петербурге шахматист на турнире избил доской трёх человек. Видео © t.me / SHOT
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