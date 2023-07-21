В Москве братьев-интеллигентов осудили за избиение борца, у которого ни царапины

В Москве двух братьев осудили за избиение мастера спорта по борьбе. Причём обидчики получили сотрясение мозга, многочисленные ушибы и ссадины, а потерпевший пройти экспертизу отказался. Об этом сообщает Mash.

Кадры драки между жителями дома в Вадковском переулке в Москве. Видео © Mash

По данным телеграм-канала, недавно около десяти часов вечера двое братьев — инженер гинекологического центра Лев и школьный педагог-организатор Михаил — услышали, как под их домом в Вадковском переулке упорно сигналит водитель большого чёрного внедорожника. Мужчины решили спуститься и поговорить.

Как оказалось, за рулём их ждал мастер спорта по борьбе Дмитрий. Между спортсменом и братьями завязалась драка, в результате которой последние остались с сотрясением мозга, многочисленными ушибами и ссадинами. Борец же утверждает, что это братья его избили, однако, в отличие от них, экспертизу он пройти отказался.

Суд встал на сторону спортсмена и приговорил Льва и Михаила к штрафу, а также к исправительным работам.