Девочку-подростка избили битой под Иркутском
В Приангарье полиция проводит проверку после избиения несовершеннолетней битой
В селе Онот Черемховского района Иркутской области произошла драка, в ходе которой несовершеннолетняя девушка получила удар бейсбольной битой. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, там проверяют появившиеся в Сети кадры.
В Иркутской области несовершеннолетнюю избили битой. Видео © VK / "Я живу в Иркутске"
"В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все возможные участники произошедшего. Действиям лиц, зафиксированных на видео, будет дана правовая оценка", — говорится в опубликованном сообщении.
Также о начатой проверке отчитались в Прокуратуре Иркутской области. Тем временем в соцсетях сообщили, что причиной конфликта между двумя девушками, совершеннолетней и несовершеннолетней, стала ревность.
Ранее Лайф рассказывал, что в Пермском крае подросток поджёг свою 16-летнюю подругу. Выпив, он избил девушку, после чего облил её горючей жидкостью и бросил спичку.
VK / "Я живу в Иркутске"