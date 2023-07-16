Девочку-подростка избили битой под Иркутском

В селе Онот Черемховского района Иркутской области произошла драка, в ходе которой несовершеннолетняя девушка получила удар бейсбольной битой. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, там проверяют появившиеся в Сети кадры.

В Иркутской области несовершеннолетнюю избили битой. Видео © VK / "Я живу в Иркутске"

"В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все возможные участники произошедшего. Действиям лиц, зафиксированных на видео, будет дана правовая оценка", — говорится в опубликованном сообщении.

Также о начатой проверке отчитались в Прокуратуре Иркутской области. Тем временем в соцсетях сообщили, что причиной конфликта между двумя девушками, совершеннолетней и несовершеннолетней, стала ревность.