Два брата резиновой дубинкой избили депутата в Петербурге прямо в машине

В Петербурге 14 июля из-за ДТП на Невском проспекте случился конфликт с дракой, в результате которой муниципального депутата избили резиновой дубинкой. О ситуации сообщила Росгвардия Петербурга в официальном телеграм-канале, опубликовав видео с места событий.

Избиение муниципального депутата из-за ДТП на Невском проспекте. Видео © Telegram / Росгвардия Петербурга

По информации ведомства, драка на Невском проспекте произошла приблизительно в 14:45. После ДТП один из водителей открыл дверь машины оппонента и избил прямо за рулём. "Наказать" автовладельца ему помогал 17-летний брат.

Полиция и вневедомственная охрана, прибыв на место, задержали 22-летнего жителя Приморья. ДТП настолько его разъярило, что он, как пишет "Фонтанка", применил резиновую дубинку против своего противника, которым оказался 52-летний муниципальный депутат шестого созыва. Последний от побоев получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Его состояние не вызвало опасения врачей — его отпустили домой оправляться от драки.

А вот молодого человека, выхватившего дубинку в кулачной драке, поместили в изолятор временного содержания. В ГУ МВД по Петербургу и области журналистам сообщили, что против него возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.