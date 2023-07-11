В Подмосковье разнявшего драку детей пенсионера осудили за педофилию

В Московской области 68-летнего Александра Гусарова приговорили к 15 годам лишения свободы за педофилию. На него подали заявление после того, как он разнял драку своего внука со сверстниками на детской площадке.

Как сообщает Mash, инцидент произошёл 11 июня. Вечером в этот день Гусаров проводил время во дворе дома вместе с супругой и внуком. У мальчика начался конфликт с другим ребёнком. Мужчина разнял их, а после посадил одного из ребят к себе на колени, чтобы успокоить, так как ребёнок плакал.

Другого мальчика он поднял с муравейника, на который тот упал. После этого он отряхнул ребёнка. В этот момент подошла нетрезвая мать этого мальчика и заявила, что с ним нельзя так себя вести.

На следующий день после инцидента домой к пенсионеру пришли сотрудники полиции. В отношении мужчины возбудили уголовное дело за педофилию, его приговорили к 15 годам лишения свободы.

Родственники осуждённого подали апелляцию. Они считают, что обвинения в педофилии выдвинула мать ребёнка, который участвовал в конфликте на детской площадке. Она могла оскорбиться тем, что тот назвал её бабушкой. Также следствие не учло, что мужчина болен артрозом рук и ишемией. Кроме того, было отказано в суде присяжных и детекторе лжи для заявительницы.