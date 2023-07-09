В подмосковном детсаду охранник-педофил домогался четырёхлетней девочки

64-летний охранник подмосковного детского сада домогался четырёхлетней воспитанницы во время прогулки. Об этом сообщает SHOТ.

Вопиющий инцидент произошёл в садике в Мытищах. Группа детей вышла на улицу поиграть, однако одной из девочек почему-то было не до веселья. Она одиноко сидела на пеньке, когда её заметил охранник Владимир. Мужчина стал подзывать девочку к себе. За малышкой увязалась её подружка, однако "свидетельницу" охранник предпочёл прогнать. После этого он начал домогаться девочки, та заплакала и попросила отпустить её.

Через несколько минут бедняжке удалось вырваться и вернуться на площадку, где она сразу всё рассказала друзьям, а позднее и маме. Встревоженная родительница тут же обратилась в полицию, и педофила задержали. Оказалось, что ранее мужчина уже был судим за хулиганство. Теперь его ждёт новое уголовное дело.