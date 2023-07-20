В барнаульском караоке-клубе неадекват разбил голову незнакомке, отказавшей ему в сексе
В Алтайском крае мужчина разбил бутылку о голову девушки из-за отказа в сексе
В Барнауле Алтайского края неадекватный мужчина разбил незнакомой девушке голову за отказ в сексе. Как пишет "Изнанка. Женщины", всё произошло накануне в караоке-клубе "Черника", когда к двум отдыхающим подругам подошёл неизвестный и предложил одной из них интим.
В барнаульском караоке-клубе неадекват разбил бутылку о голову отказавшей в сексе девушки. Видео © Telegram / "Изнанка. Женщины"
Шокированная девушка сразу отказалась, после чего неадекват исчез и через десять минут вернулся с бутылкой в руке, которую тут же разбил о её голову. По словам пострадавшей, сотрудники заведения не предложили ей помощь, а охраны там и вовсе не было. После осмотра у медиков она написала заявление в полицию.
А в московском парке Горького подросток напал на 24-летнего мужчину, который отдыхал на лавочке. Пока двое его сообщников отвлекали жертву, нападавший сзади ударил пострадавшего по голове. Всех несовершеннолетних уже задержали, они 2006 и 2007 года рождения. Тем временем виновник утверждает, что мужчина якобы приставал к его подруге.
Telegram / "Изнанка. Женщины"