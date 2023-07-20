В барнаульском караоке-клубе неадекват разбил голову незнакомке, отказавшей ему в сексе

В Барнауле Алтайского края неадекватный мужчина разбил незнакомой девушке голову за отказ в сексе. Как пишет "Изнанка. Женщины" , всё произошло накануне в караоке-клубе "Черника", когда к двум отдыхающим подругам подошёл неизвестный и предложил одной из них интим.

Шокированная девушка сразу отказалась, после чего неадекват исчез и через десять минут вернулся с бутылкой в руке, которую тут же разбил о её голову. По словам пострадавшей, сотрудники заведения не предложили ей помощь, а охраны там и вовсе не было. После осмотра у медиков она написала заявление в полицию.