В парке Горького подросток исподтишка отправил в нокаут москвича ударом ноги

Случилось это ещё в июне. Двое подростков подошли к мужчине и начали с ним о чём-то разговаривать. Во время беседы третий парень подошёл сзади и со всей силы ударил ногой по голове москвича, отправив того в нокаут. Мужчина позже сообщил о произошедшем в полицию. Правоохранители нашли напавшего, им оказался 16-летний парень. Осталось разыскать его друзей, которые отвлекали потерпевшего. Против всех троих возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".