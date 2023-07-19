В парке Горького подросток исподтишка отправил в нокаут москвича ударом ноги
В Москве подросток ударил ногой по голове сидевшего на лавочке мужчину и скрылся
В Москве подросток напал на 24-летнего мужчину, который спокойно сидел на лавочке в парке Горького. Об этом рассказал телеграм-канал SHOT.
Подросток ногой избил сидевшего на лавочке мужчину в Москве. Видео © Telegram / SHOT
Случилось это ещё в июне. Двое подростков подошли к мужчине и начали с ним о чём-то разговаривать. Во время беседы третий парень подошёл сзади и со всей силы ударил ногой по голове москвича, отправив того в нокаут. Мужчина позже сообщил о произошедшем в полицию. Правоохранители нашли напавшего, им оказался 16-летний парень. Осталось разыскать его друзей, которые отвлекали потерпевшего. Против всех троих возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
Ранее в Брянской области пьяные подростки устроили танцы на кладбище, сняли это на видео и выложили в соцсети. Полиция теперь проводит проверку по факту этой дискотеки.
Telegram / SHOT