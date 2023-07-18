Пятилетней девочке сломали руку на батутах в Уфе, но отвечать за это никто не хочет

В батутном центре в Уфе пятилетней девочке сломали руку. Как сообщает SHOT, малышку сбил с ног пробегавший мимо парень. В итоге ребёнка экстренно прооперировали, теперь её мать требует компенсации от развлекательного учреждения, но в ответ ей лишь советуют лучше следить за своим чадом.

Пятилетней девочке сломали руку в батутном центре в Уфе. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, всё случилось в батутном центре "Джанго парк". На кадрах видно, как подросток врезается в маленькую Адель, та падает на левую ручку, из-за чего конечность неестественно выворачивается. В сломанную руку вставили титановый стержень, но в дальнейшем девочке потребуется новое хирургическое вмешательство, чего малышка очень боится. Она плачет, когда речь заходит о врачах.

"Когда я пришла ребёнка забирать, рядом с ней не было ни одного сотрудника парка. То есть ни управляющего, ни администратора. Мой ребёнок сидел и плакал, рядом стоял отец и была девушка 16 лет с телефоном в руках, которая якобы должна была за ней следить", — вспоминает мама девочки Эльмира тот страшный день.

Руководство "Джанго парка" не считает себя виновным в инциденте. Родителям пострадавшего ребёнка советуют разбираться с семьёй подростка, толкнувшего девочку. Мама Адели намерена писать заявления и жалобы во всевозможные инстанции.