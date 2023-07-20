Нокаутировавший москвича подросток обвинил жертву в попытке увести подругу в кусты, но был арестован

Задержанный за нападение на мужчину в московском парке Горького 16-летний подросток во время заседания по избранию ему меры пресечения обвинил жертву в приставаниях к несовершеннолетней подруге. Тем не менее суд принял решение об аресте юноши до 18 сентября, сообщил с места событий корреспондент Лайфа.

Суд арестовал напавшего на москвича подростка до 18 сентября. Видео © LIFE

По версии юного фигуранта, незнакомец показывал презервативы его 15-летней подруге и хотел отвести её в кусты. Подросток считает себя героем, поскольку заступился за свою знакомую и одним ударом отправил в нокаут 24-летнего мужчину. Несмотря на уверенность в своей правоте, семья заставила подростка извиниться перед пострадавшим и выплатила ему моральную компенсацию.