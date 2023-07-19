Отправивший в нокаут москвича подросток объяснил, чем тот заслужил удар ногой по лицу

Задержанный 16-летний подросток за нападение на мужчину в московском парке Горького рассказал, что на самом деле ударил его не просто так. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Парня задержали накануне в Подмосковье. При этом он отказывается общаться с полицией без родителей. Подросток только утверждает, что напал на мужчину, потому что тот якобы приставал к его подруге. Как бы то ни было, сегодня парню изберут меру пресечения. Его друзья проходят по делу как свидетели. Также известно, что семья нападавшего перебралась из Таджикистана в Россию, когда мальчику было три года.