Отправивший в нокаут москвича подросток объяснил, чем тот заслужил удар ногой по лицу
SHOT: Напавший на москвича подросток сказал, что якобы заступился за подругу
Напавший на москвича подросток. Обложка © Telegram / SHOT
Задержанный 16-летний подросток за нападение на мужчину в московском парке Горького рассказал, что на самом деле ударил его не просто так. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
Парня задержали накануне в Подмосковье. При этом он отказывается общаться с полицией без родителей. Подросток только утверждает, что напал на мужчину, потому что тот якобы приставал к его подруге. Как бы то ни было, сегодня парню изберут меру пресечения. Его друзья проходят по делу как свидетели. Также известно, что семья нападавшего перебралась из Таджикистана в Россию, когда мальчику было три года.
Напомним, в Москве 16-летний подросток напал на 24-летнего мужчину, который сидел на лавочке в парке Горького. Пока двое его друзей отвлекали молодого человека, подросток подошёл сзади и ударил его ногой по голове. Тот был отправлен в нокаут. Всех подростков уже задержали. Как оказалось, хулиганы 2006 и 2007 годов рождения.