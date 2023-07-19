В Москве задержали подростков, отправивших в нокаут мужчину в парке Горького
Сотрудники полиции задержали подростков, которые напали на мужчину в парке Горького. Об этом сообщили в столичном управлении МВД. Оказалось, хулиганы 2006 и 2007 года рождения.
"После детального изучения видеозаписи сотрудники уголовного розыска УВД ЦАО ГУ МВД России по городу Москве менее чем за сутки установили личности и задержали всех участников инцидента в районах проживания", — говорится в сообщении.
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Напомним, в Москве подросток напал на 24-летнего мужчину, который сидел на лавочке в парке Горького. Пока двое его друзей отвлекали молодого человека, подросток подошёл сзади и ударил его ногой по голове. Тот был отправлен в нокаут.
Telegram / SHOT