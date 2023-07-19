В Москве задержали подростков, отправивших в нокаут мужчину в парке Горького

Сотрудники полиции задержали подростков, которые напали на мужчину в парке Горького. Об этом сообщили в столичном управлении МВД. Оказалось, хулиганы 2006 и 2007 года рождения.

"После детального изучения видеозаписи сотрудники уголовного розыска УВД ЦАО ГУ МВД России по городу Москве менее чем за сутки установили личности и задержали всех участников инцидента в районах проживания", — говорится в сообщении.