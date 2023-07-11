"Ухо осталось у меня во рту": Появилось видео "смертельной" битвы уличного музыканта с прохожим на Кубани

В краснодарском городе Горячий Ключ пьяный прохожий напал на уличных музыкантов, но в результате лишился одного уха. В беседе с "Газетой.ru" парень объяснил, что не у него не было другого выбора.

На Кубани прохожий напал на уличных музыкантов и в результате остался без уха. Видео © Telegram / Горячий Ключ News

По данным ГУ МВД по региону, инцидент случился 6 июля на улице Ленина. Одному из прохожих так сильно не понравилась музыка играющих на гитарах подростков, что он в грубой форме потребовал закончить выступление и сломал подставку для нот. Не добившись этого, мужчина швырнул сумку с деньгами, после чего завязалась драка. Один из подростков откусил ухо прохожему, тот отправился в больницу. Также к медикам за помощью обратился подросток с телесными повреждениями в виде ссадин на шее и плече.

"В моменте драки он меня схватил, и я не мог дышать. Единственное, что я смог сделать, это укусить за ухо. Но я не хотел его откусывать. Я хотел просто укусить, чтобы он меня отпустил. Но так получилось, что он меня оттолкнул и его ухо осталось у меня во рту", — поделился музыкант, откусивший мужчине ухо.

Парень рассказал, что его оппонент обратился в больницу, но писать заявление не стал. В полиции узнали о случившемся от медучреждения. Подросток тоже не собирается обращаться к правоохранителям, если мужчина этого не сделает.