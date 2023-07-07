Как в 90-е: Неизвестные учинили лютые разборки в Люберцах и перепугали местных жителей

В подмосковных Люберцах неизвестные устроили массовые разборки в стиле 90-х во дворе жилых домов на улице Камова. В чём была причина конфликта, неизвестно, но мужчины не на шутку перепугали местных жителей. Видео инцидента появилось в группе жилого комплекса.

Разборки во дворе на улице Камова в подмосковных Люберцах. Видео © t.me / ЖК "Люберцы" (мкр. Самолёт)

На опубликованных кадрах видно, что толпа мужчин яростно выясняет отношения, но в чём суть конфликта, неизвестно: каждый участник разборок хотел сказать своё слово и в итоге диалог перерос в настоящий гул.

Впрочем, даже сотрудникам полиции причину конфликта выяснить не удалось: как только они приехали, воинственно настроенные мужчины разбежались кто куда. Чем закончилась история, неизвестно.