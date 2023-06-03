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3 июня, 10:10

Разборки между гостями кафе в Волгограде закончились стрельбой с пострадавшими

ГУ МВД: Три человека госпитализированы после стрельбы в кафе в Волгограде

Конфликт между посетителями в волгоградском кафе привёл к стрельбе, в результате которой три человека были госпитализированы. Предполагается, что огонь вёлся из травматического пистолета. Об инциденте сообщила в субботу пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

"Вечером 2 июня 2023 г. в полицию поступило сообщение о конфликте в кафе по ул. Вучетича Красноармейского района, в ходе которого неизвестный произвёл выстрелы из предмета, схожего с травматическим пистолетом", сказано в заявлении ведомства.

Правоохранители также сообщили, что в больницу доставили троих жителей Светлоярского района — мужчин 1979 года рождения, 1999 года рождения и 2005 года рождения. У всех ранения различных частей тела.

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Трое человек убиты, пятеро ранены во время стрельбы на мотопробеге в США

Недавно похожий инцидент произошёл в Приморском крае. Неизвестный человек открыл огонь из автомата у заправки на трассе Хабаровск – Владивосток, после чего скрылся. К счастью, в результате его действий был повреждён только один из торговых павильонов, люди не пострадали.

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ТАСС / Сергей Булкин

Юрий Лысенко
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