Разборки между гостями кафе в Волгограде закончились стрельбой с пострадавшими

Конфликт между посетителями в волгоградском кафе привёл к стрельбе, в результате которой три человека были госпитализированы. Предполагается, что огонь вёлся из травматического пистолета. Об инциденте сообщила в субботу пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

"Вечером 2 июня 2023 г. в полицию поступило сообщение о конфликте в кафе по ул. Вучетича Красноармейского района, в ходе которого неизвестный произвёл выстрелы из предмета, схожего с травматическим пистолетом", — сказано в заявлении ведомства.

Правоохранители также сообщили, что в больницу доставили троих жителей Светлоярского района — мужчин 1979 года рождения, 1999 года рождения и 2005 года рождения. У всех ранения различных частей тела.