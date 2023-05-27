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27 мая, 04:46

Неизвестный открыл стрельбу из автомата у заправки в Приморье и скрылся

Мужчина открыл стрельбу из автомата на трассе "Хабаровск — Владивосток" и скрылся

Неизвестный мужчина открыл стрельбу недалеко от заправки в Приморье и скрылся. Как сообщили в прокуратуре края, в результате происшествия был повреждён один из торговых павильонов.

Неизвестный мужчина открыл стрельбу из автомата около заправки в Приморье и скрылся. Видео © t.me / Прокуратура Приморского края

Всё произошло на 721 километре дороги "Хабаровск — Владивосток". На опубликованных ведомством кадрах видно, что на оживлённом участке у заправки и торговых павильонов внезапно появился мужчина с автоматом. Он начал беспорядочную стрельбу по людям, но к счастью, никто не пострадал. Повреждения фасада получило одно из строений. После инцидента неизвестный скрылся.

"Прокуратура Надеждинского района поставила на контроль ход и результаты доследственной проверки по факту инцидента с применением оружия", — сообщили в прокуратуре.

В Уфе неадеквату не дали шаурму, и он открыл стрельбу

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Ранее в Казани мужчина проник в здание поликлиники и выстрелил в женщину-охранника. Инцидент произошёл в ночь на 25 мая. Злоумышленник задержан, пострадавшая была доставлена в больницу.

Обложка ©

t.me / Прокуратура Приморского края

Оксана Попова
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