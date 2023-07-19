Под Волгоградом в ходе драки убили 14-летнего подростка

В Волгоградской области в результате драки погиб 14-летний подросток. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Трагедия произошла накануне в селе Суровикино. У подростка случился конфликт с 18-летним парнем. Словесная перепалка переросла в драку, и её старший участник ударил оппонента в грудь. В итоге мальчик скончался на месте. Подозреваемого уже задержали.