Лайф публикует видео задержания избившего полицейских фаната "Руки вверх!"

В отношении фаната "Руки вверх!", который избил полицейских на шоу этой группы в "Лужниках", возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Ему грозит до 10 лет колонии. Видео задержания опубликовал телеграм-канал SHOT.

Речь идёт о 47-летнем москвиче Рустаме В. Он пытался пьяным пройти на концерт, однако его не пустила охрана. Усмирить поклонника певца Сергея Жукова пришли два полицейских. Одного сержанта злоумышленник ударил по лицу, а второго пнул по ногам. Фаната "Руки вверх!" отвезли в отдел и сначала составили протокол по статье "Мелкое хулиганство". Экспертиза показала, что в крови дебошира 0,94 промилле алкоголя. Когда задержанный протрезвел, он полностью признал вину. Пострадавшим стражам порядка оказали помощь медики, сотрудники уже вернулись к службе.