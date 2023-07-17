Под Тулой шизофреник швырял в полицейских ножи, топор и лом, вынудив открыть огонь

В Тульской области полицейским пришлось открыть огонь, чтобы усмирить буйного мужчину — он бросал в сотрудников ножи и даже топор. Об инциденте пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, в полицию обратилась мать 48-летнего жителя посёлка Красный — мужчина агрессивно себя вёл. Прибывших на место полицейских ждал совсем не тёплый приём: дебошир начал бросаться ножами и топором, а затем в ход пошёл лом. В итоге сотрудники органов применили табельное оружие и ранили буйного местного жителя. Кроме того, он также ранил сам себя в шею.

Позднее выяснилось, что напавший на полицейских страдает шизофренией, а также дважды был судим за угрозы убийства. Сейчас мужчина доставлен в местную больницу.