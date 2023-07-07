Избивший жену житель Тувы получил четыре пули в ноги, когда пытался наброситься на полицейских

В Туве избивший жену мужчина попытался напасть на полицейских, но получил четыре ранения в ноги. После этого ему удалось встать и он снова стал замахиваться на правоохранителей ножом.

Как сообщает SHOT, в больницу Тандинского района поступила избитая женщина, у неё диагностировали сотрясение мозга. Пострадавшая рассказала, что её избил муж. Эти сведения медики передали в полицию.

Чтобы выяснить детали случившегося, полицейские поехали к мужу избитой в посёлок Бай-Хаак. Когда мужчина увидел правоохранителей, он схватил нож и бросился на них.

От него потребовали бросить нож и сделали предупредительные выстрелы в воздух, однако мужчина не остановился. Тогда полицейские начали стрелять по ногам. После четырёх выстрелов дебошир упал, но, когда на него пытались надеть наручники, он встал и снова попытался ранить полицейских ножом. Тогда они сделали выстрел в корпус, а после доставили его в больницу.

В отношении избившего жену мужчины возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. В связи с нападением на полицейских дела пока нет.