В Ярославле пьяный мужчина угрожал взорвать приятеля на АЗС из ревности к жене

В Ярославле пьяный мужчина попытался взорвать приятеля вместе с заправкой из-за ревности к жене. Инцидент произошёл на АЗС "Миля" на Осташинской улице.

Утром к заправке подъехал автомобиль, из которого выскочил перепуганный мужчина, пишет телеграм-канал SHOT. Он забежал в здание и заявил, что ему угрожает гранатой знакомый. Мужчина попросил вызвать полицию.

Через некоторое время забежал второй мужчина. Он набросился на оппонента и начал кричать, что тот увёл его жену. Произошла небольшая драка, после чего дебошир достал гранату, вышел на улицу и попробовал забросить её в машину, на которой они приехали. Граната отскочила в коллектор и не взорвалась.

Действия пьяного мужчины пресекли приехавшие на место сотрудники ГБР и полицейские. Оказалось, что он злоупотребляет алкоголем и сдаёт металлолом. Перед ссорой со знакомым он попросил подвезти его, а конфликт произошёл уже по пути. Граната же, как выяснилось, оказалась муляжом.