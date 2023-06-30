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30 июня, 17:58

В Ярославле пьяный мужчина угрожал взорвать приятеля на АЗС из ревности к жене

<p>В Ярославле мужчина угрожал взорвать приятеля на заправке. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

В Ярославле мужчина угрожал взорвать приятеля на заправке. Обложка © Telegram / SHOT

В Ярославле пьяный мужчина попытался взорвать приятеля вместе с заправкой из-за ревности к жене. Инцидент произошёл на АЗС "Миля" на Осташинской улице.

Утром к заправке подъехал автомобиль, из которого выскочил перепуганный мужчина, пишет телеграм-канал SHOT. Он забежал в здание и заявил, что ему угрожает гранатой знакомый. Мужчина попросил вызвать полицию.

Через некоторое время забежал второй мужчина. Он набросился на оппонента и начал кричать, что тот увёл его жену. Произошла небольшая драка, после чего дебошир достал гранату, вышел на улицу и попробовал забросить её в машину, на которой они приехали. Граната отскочила в коллектор и не взорвалась.

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Действия пьяного мужчины пресекли приехавшие на место сотрудники ГБР и полицейские. Оказалось, что он злоупотребляет алкоголем и сдаёт металлолом. Перед ссорой со знакомым он попросил подвезти его, а конфликт произошёл уже по пути. Граната же, как выяснилось, оказалась муляжом.

Ранее Лайф рассказывал о том, что покупатель угрожал взорвать офис китайской логистической компании "Цайняо" в "Москве-Сити", если ему не доставят посылки с AliExpress.

Илья Суриков
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