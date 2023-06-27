Неизвестный угрожал устроить взрыв в "Москве-Сити" из-за заказа с AliExpress

Покупатель угрожал взорвать офис китайской логистической компании "Цайняо" (Cainiao) в "Москве-Сити", если ему немедленно не доставят посылки с AliExpress до квартиры. Подробности инцидента публикует SHOT.

Неизвестный позвонил в российский филиал компании, находящийся в башне "Империя" Московского международного делового центра, и пригрозил, что, если ему немедленно не привезут заказы, офис "Цайняо" взлетит на воздух.

После такого звонка сотрудники офиса вызвали полицию. Приехавшие на место силовики осмотрели башню на наличие взрывных устройств, но, к счастью, ничего не нашли. Эвакуация не потребовалась. Теперь звонившему с угрозами светит уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".