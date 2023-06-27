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27 июня, 09:30

Лайф узнал о тёмном прошлом захватчика с гранатой из многоэтажки в Москве

Взявший в заложники жену москвич уже угрожал убить человека

<p>Мужчина, взявший в заложники жену в Москве. Фото © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/53424" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Мужчина, взявший в заложники жену в Москве. Фото © t.me / SHOT

Мужчина, взявший в заложники жену и грозящий устроить взрыв в московской квартире, уже привлекался за хулиганство. Он угрожал убийством мужчине, позже уголовное дело было прекращено, пишет SHOT.

По нашим данным, это 43-летний Сергей Умяров. Сейчас он продолжает удерживать супругу в заложниках. Силовики принимают меры по вызволению женщины.

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Напомним, в одной из московских многоэтажек мужчина взял жену в заложники и угрожает её взорвать. В полицию он позвонил сам и сообщил, что у него граната. Причины поступка мужчина не объяснил. Экстренные службы выехали на место.

Татьяна Миссуми
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