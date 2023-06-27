Лайф узнал о тёмном прошлом захватчика с гранатой из многоэтажки в Москве

Мужчина, взявший в заложники жену и грозящий устроить взрыв в московской квартире, уже привлекался за хулиганство. Он угрожал убийством мужчине, позже уголовное дело было прекращено, пишет SHOT .

По нашим данным, это 43-летний Сергей Умяров. Сейчас он продолжает удерживать супругу в заложниках. Силовики принимают меры по вызволению женщины.

Напомним, в одной из московских многоэтажек мужчина взял жену в заложники и угрожает её взорвать. В полицию он позвонил сам и сообщил, что у него граната. Причины поступка мужчина не объяснил. Экстренные службы выехали на место.