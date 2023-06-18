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18 июня, 10:49

В Астане спецназ освободил заложников в банке

Силовики задержали захватчика банка в Астане, который удерживал в заложниках семь человек, все они являются сотрудниками "Каспий банка", сообщает пресс-служба МВД Казахстана.

Захватчик банка в Астане приставил пистолет к голове одной из заложниц. Видео © Telegram / ztb_qaz

По данным ведомства, все заложники были освобождены. Силовики некоторое время не могли начать штурм здания, так как захватчик схватил одну из заложниц и приставил к её горлу пистолет. К счастью, женщина не пострадала. Пока правоохранители не сообщают данных о злоумышленнике, в местных СМИ появилась информация, что преступник является уроженцем Жамбылской области, с 2013 года состоит на учёте в наркодиспансере. Также известно, что у него были проблемы с кредитом.

Освобождение заложников. Видео © Telegram / ztb_qaz

Взявший в заложники сотрудников "Магнита" тюменец арестован

Взявший в заложники сотрудников "Магнита" тюменец арестован

Напомним, захват заложников в столице Казахстана произошёл сегодня утром. Вооружённый мужчина заперся с людьми в здании на улице Достык и требовал перевести активы детям-инвалидам. На это он дал три часа, после чего пообещал убить всех заложников.

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Кадр из видео Telegram / ztb_qaz

Наталья Исакова
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