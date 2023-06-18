В Астане спецназ освободил заложников в банке

По данным ведомства, все заложники были освобождены. Силовики некоторое время не могли начать штурм здания, так как захватчик схватил одну из заложниц и приставил к её горлу пистолет. К счастью, женщина не пострадала. Пока правоохранители не сообщают данных о злоумышленнике, в местных СМИ появилась информация, что преступник является уроженцем Жамбылской области, с 2013 года состоит на учёте в наркодиспансере. Также известно, что у него были проблемы с кредитом.