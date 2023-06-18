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18 июня, 09:28

В Астане вооружённый мужчина захватил заложников в отделении банка

<p>Полиция возле здания ТРЦ в Астане, где заперся мужчина с посетителями. Обложка © Telegram /<a href="https://t.me/POLICE_of_KZ/9089" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Polisia.kz</a></p>

Полиция возле здания ТРЦ в Астане, где заперся мужчина с посетителями. Обложка © Telegram / Polisia.kz

В столице Казахстана Астане вооружённый мужчина захватил несколько заложников в отделении банка. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба местной полиции.

"В здании "Каспий банка" на улице Достык заперся мужчина вместе с посетителями учреждения. По предварительным данным, мужчина вооружён", — говорится в сообщении.

В настоящий момент на месте работают полицейские, с мужчиной ведутся переговоры. Правоохранители призвали граждан соблюдать спокойствие и позволить компетентным органам вести свою работу.

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Светлана Оперук
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