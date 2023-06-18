В Астане вооружённый мужчина захватил заложников в отделении банка
Полиция возле здания ТРЦ в Астане, где заперся мужчина с посетителями. Обложка © Telegram / Polisia.kz
В столице Казахстана Астане вооружённый мужчина захватил несколько заложников в отделении банка. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба местной полиции.
"В здании "Каспий банка" на улице Достык заперся мужчина вместе с посетителями учреждения. По предварительным данным, мужчина вооружён", — говорится в сообщении.
В настоящий момент на месте работают полицейские, с мужчиной ведутся переговоры. Правоохранители призвали граждан соблюдать спокойствие и позволить компетентным органам вести свою работу.