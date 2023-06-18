В Астане вооружённый мужчина захватил заложников в отделении банка

В столице Казахстана Астане вооружённый мужчина захватил несколько заложников в отделении банка. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба местной полиции.

"В здании "Каспий банка" на улице Достык заперся мужчина вместе с посетителями учреждения. По предварительным данным, мужчина вооружён", — говорится в сообщении.