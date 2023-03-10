Захватчик заложников в немецком Карлсруэ потребовал выкуп в €1 млн
СМИ: Взявший заложников в немецком Карлсруэ преступник потребовал €1 млн в качестве выкупа
Обстановка у аптеки в Карлсруэ. Обложка © Twitter / RADARID
Злоумышленник, захвативший в заложники двух посетителей аптеки в немецком Карлсруэ, потребовал за их освобождение €1 млн, пишет газета Stuttgarter Zeitung.
"Неизвестный преступник, по всей видимости, взял в заложники двух человек в аптеке Congressapotheke в городе Карлсруэ и, по информации нашей редакции, требует за их освобождение выкуп в семизначную сумму в миллионах", — утверждает издание.
Ранее стало известно, что полиция ФРГ проводит на месте ЧП крупномасштабную операцию. Район вокруг аптеки оцеплен.