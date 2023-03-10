Захватчик заложников в немецком Карлсруэ потребовал выкуп в €1 млн

Злоумышленник, захвативший в заложники двух посетителей аптеки в немецком Карлсруэ, потребовал за их освобождение €1 млн, пишет газета Stuttgarter Zeitung .

"Неизвестный преступник, по всей видимости, взял в заложники двух человек в аптеке Congressapotheke в городе Карлсруэ и, по информации нашей редакции, требует за их освобождение выкуп в семизначную сумму в миллионах", — утверждает издание.