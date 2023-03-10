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10 марта, 18:52

Захватчик заложников в немецком Карлсруэ потребовал выкуп в €1 млн

СМИ: Взявший заложников в немецком Карлсруэ преступник потребовал €1 млн в качестве выкупа

<p>Обстановка у аптеки в Карлсруэ. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/RADARIDNEWS" target="_blank" rel="noopener noreferrer">RADARID</a></p>

Обстановка у аптеки в Карлсруэ. Обложка © Twitter / RADARID

Злоумышленник, захвативший в заложники двух посетителей аптеки в немецком Карлсруэ, потребовал за их освобождение €1 млн, пишет газета Stuttgarter Zeitung.

"Неизвестный преступник, по всей видимости, взял в заложники двух человек в аптеке Congressapotheke в городе Карлсруэ и, по информации нашей редакции, требует за их освобождение выкуп в семизначную сумму в миллионах", — утверждает издание.

Ранее стало известно, что полиция ФРГ проводит на месте ЧП крупномасштабную операцию. Район вокруг аптеки оцеплен.

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Андрей Бражников
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