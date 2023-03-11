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11 марта, 07:34

Взявший в заложники сотрудников "Магнита" тюменец арестован

Суд арестовал на два месяца мужчину, захватившего заложников в магазине в Тюмени

<p>Алексей Газиев. Фото © t.me / <a href="https://t.me/Tmnoblsud72/2796" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.</a></p>

Алексей Газиев. Фото © t.me / Объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Суд арестовал на два месяца Алексея Газиева, который захватил заложников в тюменском магазине "Магнит". Об этом рассказали в объединённой пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Суд арестовал на два месяца Алексея Газиева, захватившего заложников в Тюмени. Видео © t.me / Объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

"Избрать в отношении обвиняемого Газиева Алексея Аркадьевича, родившегося 29 апреля 1989 года в городе Ноябрьске Тюменской области, гражданина РФ, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок в два месяца до 9 мая 2023 года", зачитал решение судья.

Газиев полностью признал свою вину и попросил прощения у потерпевших. Сейчас предстоят судебная психолого-психиатрическая, медицинская и дактилоскопическая экспертизы.

Росгвардия показала видео штурма магазина в Тюмени, где неадекват удерживал заложника

Росгвардия показала видео штурма магазина в Тюмени, где неадекват удерживал заложника

Напомним, ночью 10 марта 33-летний Алексей Газиев ворвался в магазин в Тюмени и взял в заложники трёх сотрудников, угрожая ножом. Двоим удалось сбежать. Злоумышленник записал видео, в котором потребовал привести журналистов, и заявил, что якобы никому нет дела до происходящего. Росгвардейцы освободили заложника, преступник задержан, ему грозит до 15 лет тюрьмы. Никто не пострадал.

Татьяна Миссуми
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