Взявший в заложники сотрудников "Магнита" тюменец арестован

Суд арестовал на два месяца Алексея Газиева, который захватил заложников в тюменском магазине "Магнит". Об этом рассказали в объединённой пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Суд арестовал на два месяца Алексея Газиева, захватившего заложников в Тюмени. Видео © t.me / Объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

"Избрать в отношении обвиняемого Газиева Алексея Аркадьевича, родившегося 29 апреля 1989 года в городе Ноябрьске Тюменской области, гражданина РФ, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок в два месяца до 9 мая 2023 года", — зачитал решение судья.

Газиев полностью признал свою вину и попросил прощения у потерпевших. Сейчас предстоят судебная психолого-психиатрическая, медицинская и дактилоскопическая экспертизы.