Спецназ штурмом взял аптеку в немецком Карлсруэ, где преступник удерживал заложников
Аптека, где мужчина удерживал двух заложников. Обложка © Twitter / lifeofkibkib
Спецназ полиции штурмом взял аптеку в городе Карлсруэ, где неизвестный взял в заложники двух человек. Об этом сообщила городская полиция.
Операция началась в 21:10 по местному времени (23:10 мск). В ходе неё преступник был задержан. Предварительно, никто не пострадал.
Ранее Лайф рассказывал, что немецкая полиция проводит на месте происшествия крупномасштабную операцию. Район вокруг аптеки был оцеплен.