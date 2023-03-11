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10 марта, 21:13

Спецназ штурмом взял аптеку в немецком Карлсруэ, где преступник удерживал заложников

<p>Аптека, где мужчина удерживал двух заложников. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/lifeofkibkib/status/1634222039014731776/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">lifeofkibkib</a></p>

Аптека, где мужчина удерживал двух заложников. Обложка © Twitter / lifeofkibkib

Спецназ полиции штурмом взял аптеку в городе Карлсруэ, где неизвестный взял в заложники двух человек. Об этом сообщила городская полиция.

Операция началась в 21:10 по местному времени (23:10 мск). В ходе неё преступник был задержан. Предварительно, никто не пострадал.

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Ранее Лайф рассказывал, что немецкая полиция проводит на месте происшествия крупномасштабную операцию. Район вокруг аптеки был оцеплен.

Артур Лапсаков
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