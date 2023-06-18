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18 июня, 10:28

Стали известны требования мужчины, захватившего заложников в банке в Астане

Захвативший заложников в банке в Астане требует перевести активы детям-инвалидам

Вооружённый мужчина, захвативший заложников в отделении банка в Астане, требует перевести все активы финорганизации в фонд детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся. Об этом сообщают местные СМИ. На выполнение своих требований он дал три часа.

Силовики прибыли к отделению банка в Астане, где вооружённый мужчина захватил заложников. Видео © t.me / tengrinews

В противном случае злоумышленник угрожает убить заложников. Тем временем к зданию "Каспий банка" прибыл спецназ, силовики ведут переговоры с мужчиной. Кроме того, правоохранители оцепили район вокруг отделения банка. Внутри, по разным данным, находятся восемь или семь человек.

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По некоторым данным, захватчик банка держит пистолет у виска одной из заложниц. На нём, предположительно, надет полицейский бронежилет. Силовикам удалось выяснить личность мужчины. Это 30-летний Алихан Мурадов. Известно, что у него были проблемы с кредитом. В пресс-службе банка заявили, что сейчас в отделении находятся только сотрудники финучреждения, клиентов нет.

Алихан Мурадов, захвативший заложников в "Каспий банке" в Астане. Фото © Offside

Алихан Мурадов, захвативший заложников в "Каспий банке" в Астане. Фото © Offside

Напомним, захват заложников в столице Казахстана произошёл сегодня утром. Вооружённый мужчина заперся с людьми в здании на улице Достык.

Обложка ©

t.me / tengrinews

Иван Косицын
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