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18 августа, 08:46

Пьяный москвич до смерти избил возлюбленную и оставил "спать" в кровати, укрыв одеялом

В Москве мужчина до смерти избил возлюбленную и спрятал тело дома под одеялом

<p>Москвич подозревается в убийстве своей возлюбленной. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/55762" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Москвич подозревается в убийстве своей возлюбленной. Обложка © t.me / SHOT

Жителя Москвы заподозрили в том, что он, будучи пьяным, расправился со своей возлюбленной и оставил её в кровати, накрыв тело одеялом, после чего продолжил пить в соседней комнате. Об этом пишет SHOT.

По предварительным данным, 38-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил девушку. У неё нашли гематомы и синяки на лице, а также переломы рёбер. Тело обнаружила подруга погибшей. Она пришла в гости к паре, но пьяный мужчина ничего не понимал и сказал, что его любимая просто спит. Когда знакомая откинула одеяло и поняла, что случилось, то сразу вызвала полицию.

Сейчас подозреваемый задержан. Пока он не может объяснить, как наступила смерть девушки. Известно, что его уже привлекали за кражу, а три года назад судили по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

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Татьяна Миссуми
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