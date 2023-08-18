Пьяный москвич до смерти избил возлюбленную и оставил "спать" в кровати, укрыв одеялом

Жителя Москвы заподозрили в том, что он, будучи пьяным, расправился со своей возлюбленной и оставил её в кровати, накрыв тело одеялом, после чего продолжил пить в соседней комнате. Об этом пишет SHOT.

По предварительным данным, 38-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил девушку. У неё нашли гематомы и синяки на лице, а также переломы рёбер. Тело обнаружила подруга погибшей. Она пришла в гости к паре, но пьяный мужчина ничего не понимал и сказал, что его любимая просто спит. Когда знакомая откинула одеяло и поняла, что случилось, то сразу вызвала полицию.

Сейчас подозреваемый задержан. Пока он не может объяснить, как наступила смерть девушки. Известно, что его уже привлекали за кражу, а три года назад судили по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".