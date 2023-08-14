Воспитательница детсада в Подмосковье жестоко убила мужа и спокойно продолжила готовить ужин

Погибший мужчина трудился разнорабочим. В день трагедии он сидел с женой на кухне и беседовал. Но внезапно пара начала спорить, женщина не выдержала и кухонным ножом, которым готовила ужин, ударила супруга четыре раза в грудь и живот. Затем она спокойно продолжила готовить.

Мужчина в шоковом состоянии пошёл в ванную, чтобы смыть кровь, и уже не вернулся. Когда женщина заглянула туда, то увидела его на полу без сознания. Воспитательница сначала попыталась скрыть преступление и начала отмывать пол от пятен крови, но, как спрятать тело, так и не придумала. Она пошла к соседям и призналась, что её муж умер. Полиция задержала женщину, у неё уже есть судимость за побои в 2006 году.