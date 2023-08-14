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14 августа, 11:07

Воспитательница детсада в Подмосковье жестоко убила мужа и спокойно продолжила готовить ужин

Воспитательница детсада в Королёве зарезала мужа во время приготовления ужина

<p>Подозреваемая в убийстве мужа в Королёве. Фото © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/55564" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Подозреваемая в убийстве мужа в Королёве. Фото © t.me / SHOT

В Королёве воспитатель частного детского сада зарезала мужа кухонным ножом во время семейного вечера, после чего продолжила готовить. О случившемся пишет SHOT.

Погибший мужчина трудился разнорабочим. В день трагедии он сидел с женой на кухне и беседовал. Но внезапно пара начала спорить, женщина не выдержала и кухонным ножом, которым готовила ужин, ударила супруга четыре раза в грудь и живот. Затем она спокойно продолжила готовить.

Мужчина в шоковом состоянии пошёл в ванную, чтобы смыть кровь, и уже не вернулся. Когда женщина заглянула туда, то увидела его на полу без сознания. Воспитательница сначала попыталась скрыть преступление и начала отмывать пол от пятен крови, но, как спрятать тело, так и не придумала. Она пошла к соседям и призналась, что её муж умер. Полиция задержала женщину, у неё уже есть судимость за побои в 2006 году.

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Ранее сообщалось, что житель посёлка Таштып в Хакасии убил бывшую супругу, после чего его самого нашли мёртвым. Причиной ссоры стал раздел имущества после развода.

Татьяна Миссуми
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